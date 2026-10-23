Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Çevre
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Amasya'da orman okulu yapım çalışmaları sürüyor

        Amasya'da orman okulu yapım çalışmaları sürüyor

        Amasya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, hayata geçirilen "Amasya Orman Okulu" projesinin yapım çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 18:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Amasya'da orman okulu kuruluyor
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Amasya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çocukların erken yaşlarda doğa ve çevre bilinci kazanması amacıyla, Göllübağları mevkisinde başlatılan proje kapsamında, eşsiz doğasıyla öne çıkan bölgede açık hava eğitim alanları oluşturuluyor.

        Projeyle, çocukların oyun ve keşif yoluyla hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi, doğayla doğrudan bağ kurarak dokunarak öğrenmeleri hedefleniyor.

        İnşaat sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, projenin çocukların gelişimine sunacağı katkıları vurguladı.

        Çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmayı amaçladıklarını belirten Özer, şunları kaydetti: "Proje ile çocukları ekranlardan bir adım uzaklaştırarak, ormanlarımızın korunması ve gelişimi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını, doğanın rehberliğinde özgüvenli, çevreye duyarlı ve farkındalık sahibi bireyler olmalarını hedefliyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump İran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı

         ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran'da "sembolik" olarak hapishaneye atıldı.(AA)  

        #Amasya Haberleri
        #Orman İşletme Müdürlüğü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek