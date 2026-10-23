Amasya'da orman okulu kuruluyor

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, çocukların erken yaşlarda doğa ve çevre bilinci kazanması amacıyla, Göllübağları mevkisinde başlatılan proje kapsamında, eşsiz doğasıyla öne çıkan bölgede açık hava eğitim alanları oluşturuluyor.

Projeyle, çocukların oyun ve keşif yoluyla hem fiziksel hem de zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi, doğayla doğrudan bağ kurarak dokunarak öğrenmeleri hedefleniyor.

İnşaat sahasında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, projenin çocukların gelişimine sunacağı katkıları vurguladı.

Çocukları ekran bağımlılığından uzaklaştırmayı amaçladıklarını belirten Özer, şunları kaydetti: "Proje ile çocukları ekranlardan bir adım uzaklaştırarak, ormanlarımızın korunması ve gelişimi için yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını, doğanın rehberliğinde özgüvenli, çevreye duyarlı ve farkındalık sahibi bireyler olmalarını hedefliyoruz."