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        Başını ağaca çarpıp traktörden düşen çiftçi öldü!

        Şanlıurfa'da fıstık bahçesini sürerken başını ağaç dalına çarpıp, traktörden düşen 74 yaşındaki Hasan Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Ağaca çarptı traktörden düştü!

        Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde fıstık bahçesini sürerken başını ağaç dalına çarpıp, traktörden düşen Hasan Demir (74), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Buğluca Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçi Hasan Demir, traktörüyle fıstık bahçesini sürerken iddiaya göre başını ağacın dalına çarptı.

        Dengesini kaybeden Demir, traktörden düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hasan Demir, ambulansla Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demir, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Hasan Demir’in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #Şanlıurfa
        #Bozova
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