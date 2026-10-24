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        Haberler Gündem Güncel İzmir'in simge yapılarından ilham alındı: Büyükşehir'den kente yeni nesil duraklar

        İzmir'in simge yapılarından ilham alındı: Büyükşehir'den kente yeni nesil duraklar

        İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi ve Konak Vapur İskelesi'nin karakteristik mimari özelliklerinden ilham alınan yeni nesil durakların ikincisini Koruluk'ta tamamladı. İlk uygulamanın ardından yalnızca 24 günde hayata geçirilen yeni durak, deniz manzarasıyla bütünleşen mimarisi, estetik görünümü ve çevresiyle uyumlu tasarımıyla dikkat çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        Büyükşehir'den İzmir'e yeni nesil durak
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yeni nesil durakların ilki Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önünde hizmete alınmış ve özgün mimarisiyle dikkat çekmişti. İlk uygulamanın ardından aynı tasarım anlayışıyla hazırlanan ikinci durak da Konak Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki Koruluk'ta tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Konak Vergi Dairesi Başkanlığı önünde yapılan ilk durak, planlanan 90 günlük süre yerine yalnızca 30 günde tamamlanarak hizmete alındı. İzmirlilerden olumlu dönüşler alan uygulamanın ardından Koruluk Durağı ise 24 günde tamamlandı.

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        ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, çalışmaların İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın talimatları doğrultusunda hızla yürütüldüğünü belirterek, "İzmir'in kimliğini yansıtan, estetik ve konforlu durakları kentimize kazandırmaya devam edeceğiz" dedi.

        Yeni nesil durakların tasarımında İzmir'in simge yapılarından Atatürk Kültür Merkezi ve Konak Vapur İskelesi'nin karakteristik mimari özelliklerinden ilham alındı. 1980'li yılların İzmir mimari anlayışını yansıtan çizgiler, günümüzün modern malzeme ve yapım teknikleriyle bir araya getirildi.

        Durağın mimari kimliğini yüksek dayanımlı titanyum-çinko alaşımlı çatı oluşturuyor.

        Çatı altında yer alan güneş, rüzgâr ve deniz dalgası motifleri, lazer kesim tekniğiyle metal yüzeylere işlenerek İzmir'in doğal ve kültürel değerlerini simgeliyor. Taşıyıcı kolonlarda ise kentle özdeşleşen palmiye ağaçlarından esinlenen ferforje detaylar bulunuyor. Ahşap döşemeli ve döküm ayaklı klasik oturma grupları geçmişin estetik anlayışını günümüze taşırken, füme cam uygulamaları ve dayanıklı malzemeler yolcular için güvenli ve konforlu bir bekleme alanı oluşturuyor.

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        #izmir haberleri
        #İzmir Büyükşehir Belediyesi
        #ESHOT
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