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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ceviz toplarken ağaçtan düştü, hastanede kurtarılamadı

        Ceviz toplarken ağaçtan düştü, hastanede kurtarılamadı

        Amasya'da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü iddia edilen Talet Topuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:26 Güncelleme:
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        Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü
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        Amasya'nın Ormanbağları Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Talet Topuz (65), dengesini kaybederek yere düştü.

        Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topuz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talet Topuz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

        Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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