Ceviz toplarken ağaçtan düştü, hastanede kurtarılamadı
Amasya'da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düştüğü iddia edilen Talet Topuz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:26 Güncelleme:
Amasya'nın Ormanbağları Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, evinin bahçesindeki ceviz ağacına çıkan Talet Topuz (65), dengesini kaybederek yere düştü.
Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Topuz, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Talet Topuz, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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