CHP ile Yeni Parti arasındaki aidat tartışmasında yeni aşamaya geçildi. CHP Yeni Parti'li vekillere ihtar yolladı. 57 bin liranın 7 iş günü içinde ödenmesini istedi.

Yeni Parti Lideri Özgür Özel, CHP'den ayrılmadan hemen önce grup başkanı sıfatıyla bankaya yazı göndermiş, milletvekili maaşlarından kesilen aidatlarının yeniden vekillerin hesabına yatırılmasını talep etmişti. Listede ismi olan 100 milletvekilinin hesabına 57 bin lira yatırıldı. Kılıçdaroğlu yönetimi bu paranın iadesini istedi.

"SİYASİ PARTİLER YASASI VE GRUP YÖNETMELİĞİNE AYKIRI" DENİLDİ

Tartışma yeni bir boyut kazandı. CHP söz konusu milletvekillerine ihtar çekti. Kesintilerle oluşan ödeneğin rastgele kullanılamayacağı vurgulandı. Ayrıca, paranın vekillerin hesabına yatırılmasının Siyasi Partiler Kanunu’nun 61 ve 63. maddeleri ile Grup İç Yönetmeliği’nin 78. Maddesine aykırı olduğu belirtildi.

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7 İŞ GÜNÜ İÇİNDE İADE EDİLMEZSE, DAVA AÇILACAK

57 bin TL'nin ihtardan itibaren 7 iş günü içinde hesaba iade edilmesi talep edildi. Aksi takdirde parayı faiziyle almak için dava açılacağı belirtildi.