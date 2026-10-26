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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Cumhurbaşkanı'ndan şehidimiz için taziye

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi.

        Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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