Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi
Giriş: 26 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz'ün ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ