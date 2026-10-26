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        Haberler Gündem Güncel Datça'da olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime yarım gün ara

        Datça'da olumsuz hava koşulu nedeniyle eğitime yarım gün ara

        Muğla'nın Datça ilçesinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar, bugün öğleden sonra tatil edildi. Bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 11:31 Güncelleme:
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        Datça'da eğitime yarım gün ara

        Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen veriler ve yapılan uyarılar doğrultusunda Datça'da, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu.

        DHA'nın haberine göre kaymakamlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 26 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra yarım gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

        Açıklamada ayrıca aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokuluna veya kreşe devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Kaymakamlık, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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        #datça
        #Muğla
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