DMM, sosyal medyada yaş doğrulama bahanesiyle gönderilen sahte mesajlara karşı uyardı

Türkiye'de her dört kadın kanserinden birinin meme kanseri olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş, meme kanseri hastalarının genelde 2. ve 3. evrede doktora başvurduğunu; bu gecikmenin arkasında kanser tanısı alma, ameliyat, memeyi kaybetme ve ölüm korkuları olduğunu söyl... Daha Fazla Göster

Türkiye'de her dört kadın kanserinden birinin meme kanseri olduğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş, meme kanseri hastalarının genelde 2. ve 3. evrede doktora başvurduğunu; bu gecikmenin arkasında kanser tanısı alma, ameliyat, memeyi kaybetme ve ölüm korkuları olduğunu söyledi. Demet Demirkır'ın röportajı.. Daha Az Göster