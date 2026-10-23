DMM, sosyal medyada yaş doğrulama bahanesiyle gönderilen sahte mesajlara karşı uyardı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 1 Kasım'da yürürlüğe girecek sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsat bilen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. DMM, "Hesabınız kapatılacak" ve "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" ifadelerini içeren sahte mesajlara itibar edilmemesini istedi
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yaş doğrulama düzenlemesini fırsat bilen dolandırıcıların, sahte SMS, e-posta ve sosyal medya bağlantıları üzerinden vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışabileceği konusunda uyarıda bulundu.
YAŞ DOĞRULAMASI YALNIZCA E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 1 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek düzenlemenin kötü niyetli kişiler tarafından dolandırıcılık amacıyla kullanılabileceği belirtildi.
Açıklamada, "Hesabınız kapatılacak" ve "Yaş doğrulamanızı hemen yapın" gibi ifadeler içeren sahte mesajlarla vatandaşların kişisel ve finansal bilgilerinin ele geçirilmeye çalışılabileceği vurgulandı.
Çocukların dijital ortamda korunmasını ve kişisel verilerin güvenliğini esas alan yeni düzenleme kapsamında yaş doğrulamasının yalnızca e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak "yaş doğrulama belirteci" ile yapılacağı bildirildi.
Sistemde sosyal medya platformlarına herhangi bir kimlik bilgisinin aktarılmayacağı, yalnızca kullanıcının belirlenen yaş sınırını karşılayıp karşılamadığı bilgisinin iletileceği kaydedildi.
MEVCUT HESAPLAR İÇİN SON TARİH 31 MART 2027
DMM, düzenlemenin 1 Kasım 2026 itibarıyla yalnızca yeni açılacak sosyal medya hesapları için geçerli olacağını açıkladı.
Mevcut sosyal medya hesaplarının yaş doğrulama işlemleri için ise 31 Mart 2027'ye kadar süre tanındığı belirtildi.
Açıklamada, "Bugün doğrulamazsanız hesabınız kapatılacak" şeklindeki panik oluşturmayı amaçlayan mesajlara kesinlikle itibar edilmemesi istendi.