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        Haberler Gündem 3. Sayfa Engelli gence korkunç saldırı!

        Engelli gence korkunç saldırı!

        İstanbul Esenyurt'ta yüzde 70 engelli raporu olan 22 yaşındaki Alihan Eldemir, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilerek dişleri kırıldı. Saldırganların silah çekerek tehditler savurduğu o anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        Engelli gence korkunç saldırı!

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yüzde 70 engelli raporu olan 22 yaşındaki Alihan Eldemir henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından darp edilerek dişleri kırıldı. Saldırganların silah çekerek tehditler savurduğu o anlar ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        İHA'nın haberine göre olay, 24 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, yüzde 70 engelli raporu olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Alihan Eldemir, markete ekmek almak için gittiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

        Kendisini darp eden kişiler silah göstererek tehditler savurdu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 22 yaşındaki Alihan Eldemir'in kalabalık bir grup tarafından darp edildiği anlar yer aldı. Yaşanan olay sonrası engelli gencin ailesi saldırganlardan şikayetçi oldu.

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        "KORKUYORUM, HER GÜN BURADAYIM"

        Darp edildiği anları anlatan Alihan Eldemir, "Her gün bana karışıyorlar. Yıllardır beni rahatsız ediyorlar. Ben böyle duruyordum. Bir şey yapmamıştım. Neden bakıyorsun diyerek geldi bana vurdu. Korkuyorum abi ben her gün buradayım" dedi.

        "OĞLUMU DARP EDİP DİŞLERİNİ KIRDILAR"

        Yaşanan anlara ilişkin konuşan anne Hediye Eldemir, "Benim oğlum bakkala gitti. Kendisi yüzde 70 engelli raporu var. Bakkala gidiyor bir tane çete geliyor bakkalın önünde benim oğlumu darp ediyorlar. İki dişini kırıyorlar. Dudaklarını yanaklarını patlatıyorlar. Silah da çekiyorlar. Çocuğu öyle bırakıp kaçtılar gittiler" dedi.

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