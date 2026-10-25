Fatih'te silahlı kavga: 1 yaralı

Fatih'te 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şehremini Mahallesi Kaygulu Baba Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sandalyeli ve sopalı kavgaya dönüştü. Bu sırada kavgaya karışanlardan birinin silahla ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.

Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.