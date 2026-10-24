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        Haberler Gündem Çevre Batman'da doğaya ceylan ve kınalı keklikler salındı

        Batman'da doğaya ceylan ve kınalı keklikler salındı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğal yaşamı korumak ve biyoçeşitliliği artırmak amacıyla ceylan ve kınalı keklikler doğaya salındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:57 Güncelleme:
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kumluca köyü kırsalında program düzenlendi.

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        Gerekli kontrolleri yapılan ceylan ve kınalı keklikler, doğaya bırakıldı.

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        Kaymakam Serkan Böyük, bu tür faaliyetlerin ekosistem dengesinin korunması ve gelecek nesillere daha zengin bir doğa bırakılması açısından önem taşıdığını belirtti.

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        Programa, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 15. Bölge Müdürü Selçuk Öcal ile DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

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        #Batman Haberleri
        #Hasankeyf
        #ceylan
        #kınalı keklik
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