Batman'da doğaya ceylan ve kınalı keklikler salındı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde doğal yaşamı korumak ve biyoçeşitliliği artırmak amacıyla ceylan ve kınalı keklikler doğaya salındı
Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:57 Güncelleme:
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Batman'ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kumluca köyü kırsalında program düzenlendi.
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Gerekli kontrolleri yapılan ceylan ve kınalı keklikler, doğaya bırakıldı.
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Kaymakam Serkan Böyük, bu tür faaliyetlerin ekosistem dengesinin korunması ve gelecek nesillere daha zengin bir doğa bırakılması açısından önem taşıdığını belirtti.