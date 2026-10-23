Gürsu Ziraat Odası Başkanı ve Kooperatif Başkanı Kamil Dönmez ise Türkiye’deki her 4 armuttan birinin Gürsu Ovası’nda yetiştirildiğini belirterek, özellikle görünüşleri nedeniyle pazarlanamayan meyveleri değerlendirmek için yola çıktıklarını söyledi. Dönmez, "Armutların küçük boylarını, toplama sırasında kabuğunda ufak hatalar oluşanlarını nasıl değerlendirebiliriz diye araştırdık. Bunlar çürük ürünler değil, sadece görünüşleri nedeniyle pazarlanamayan meyveler. Yaklaşık 3 yıllık AR-GE çalışmasının ardından meyve turşusu üretimine başladık. Türkiye’de turşu denildiğinde genellikle yoğun tuzlu, ekşi ve kışın tüketilen bir ürün akla geliyor. Avrupa’da ise meyve turşuları daha yaygın. Biz de Türk damak tadına uygun, farklı bir ürün geliştirdik. Meyve ve sebzelerin doğranmasından kavanozlanmasına kadar her aşama kadınlarımızın el emeğiyle yapılıyor. Özellikle makineleşmeyi tercih etmedik. Hem kadınlarımıza iş imkanı sağlamak hem de el emeğine dayalı üretimi sürdürmek istiyoruz" dedi.