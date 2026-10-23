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        Haberler Gündem Güncel Göçerlerin dönüşü başladı: Binlerce küçükbaş ile yola çıktılar

        Göçerlerin dönüşü başladı: Binlerce küçükbaş ile yola çıktılar

        Van ve Bitlis'in serin yaylalarında yaz aylarını geçiren göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı. Binlerce küçükbaş ile yola çıkan göçerler, aileleriyle aylar sürecek yolculuğun ardından Siirt başta olmak üzere memleketlerine ulaşmayı hedefliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 11:01 Güncelleme:
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        Göçerlerin dönüş yolculuğu başladı
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        Van ve Bitlis'in serin yaylalarında yaz aylarını geçiren göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcak illerinde yaşayan göçerler, ilkbahar aylarında hayvanlarını otlatmak ve verimlerini artırmak amacıyla Van ve Bitlis'in serin yaylalarına göç ediyor. Yaklaşık 6 ay boyunca yaylalarda konaklayan göçerler, havaların soğumasıyla yeniden memleketlerine dönmek üzere yola koyuluyor.

        Küçükbaş sürüleriyle hareket eden göçer aileler, uzun ve meşakkatli yolculuk boyunca hem kendilerinin hem de hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yoğun çaba harcıyor. Yaklaşık 2-3 ay sürebilen göç sırasında zaman zaman asfalt yollarda, çoğunlukla kırsal alanlarda ilerleyen göçerler, zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor.

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        İlkbaharda Siirt'ten Van'a giden Mehmet Seyhan, yaklaşık bir ay önce yeniden Siirt'e dönmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Yolculuk boyunca binlerce küçükbaş ile zorlu şartlarda ilerlediklerini belirten Seyhan, yaz aylarında hayvanlarından elde ettikleri süt, yoğurt ve peynir gibi ürünleri satıp geçimlerini sağladıklarını ifade etti.

        Göçerler, günlerce süren yolculuk sırasında hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak için günde 2-3 kez mola veriyor. Mola verilen noktalarda hayvanlarını otlatan ve sağım yapan göçerler, günlük işlerini de aksatmadan sürdürüyor.

        Doğayla iç içe, ancak zorlu koşullarda gerçekleştirilen göç yolculuğunda aileler, bir yandan hayvanlarının sağlığını ve güvenliğini korumaya çalışırken diğer taraftan geçim kaynaklarını güvence altına almayı amaçlıyor. Van ve Bitlis'in yaylalarından ayrılan göçerlerin, uzun yolculuklarını aralık ayının sonlarına doğru tamamlayıp Siirt'e ulaşmaları bekleniyor.

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