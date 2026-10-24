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        Haberler Gündem Güncel Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

        Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 17:54 Güncelleme:
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        Hakkari'de Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bisiklet turu
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        Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığınca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet turu düzenlendi. Etkinlik, Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesinde başladı.

        Kaymakam Volkan Hülür, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı etkinlikte, bisikletliler belirlenen güzergah boyunca pedal çevirdi.

        Yeni Mahalle Yolu ve Havalimanı Kavşağı güzergahını takip eden katılımcılar, turun ardından yeniden Yüksekova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bahçesine ulaştı.

        Cumhuriyet Bayramı'nın birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek, bisiklet kullanımını teşvik etmek ve fiziksel aktiviteyi yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlhan Yılmaz da katıldı.

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        #Bisiklet Turu
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