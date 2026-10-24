Diyarbakır'da husumetli iki aile barıştırıldı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde husumetli iki aile düzenlenen törenle barıştırıldı
Giriş: 24 Ekim 2026 - 18:20 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Yıldız ve Öztürk aileleri arasında 17 Mart 2023'te hayvan otlatma nedeniyle husumet başladı.
Kanaat önderlerinin girişimiyle aileler husumete son vermeyi kabul etti. Gürüz Jandarma Karakol Komutanlığında bir araya gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından birbirlerine sarılarak barıştı.
Aileler, barış için girişimlerde bulunanlara teşekkür etti. Programa, Çermik Kaymakamı Adem Karataş, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan, kanaat önderleri ve aileler katıldı.
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