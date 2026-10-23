İBB, Zeytinburnu'nda kent lokantası açtı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Zeytinburnu ilçesinde kurulan Çırpıcı Kent Lokantası hizmet vermeye başladı. Çırpıcı Şehir Parkı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, belediye olarak öğrencinin, işçinin, emekçinin, esnafın, sanayicinin ve 16 milyon İstanbullunun yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Kent lokantalarının herkes için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Aslan, "2022 yılında kent lokantası açmaya başladık. Bu kent lokantası 22. kent lokantamız. İnşallah yılın sonuna kadar bu sayıyı 25'e tamamlayacağız. Arkadaşlarımızla beraber çalışıyoruz, ilave kent lokantaları açmaya devam edeceğiz. 2022 yılından bugüne kadar açtığımız bu 22 kent lokantasında şu ana kadar 11 milyon 162 bin kez kullanım oldu" dedi.

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Aslan, Çırpıcı Kent Lokantası'nın kapasitesi ve yemek fiyatlarına ilişkin, "Çırpıcı Kent Lokantamızda oturarak 70 kişi aynı anda yemek yiyebilecek. 4 çeşit yemek menüsünü 16 milyon İstanbulluya sunmaya devam ediyoruz. Eğer İstanbulkart'a sahipseniz 4 çeşit yemeği burada 90 liraya yiyeceksiniz. Eğer henüz İstanbulkart edinmemişseniz ve kent lokantamızdan yemek yiyecekseniz 100 liraya yiyeceksiniz" diye konuştu.

Kent lokantalarının kadın istihdamına da katkı sağladığını belirten Aslan, "Sadece 4 çeşit yemeği 90 liraya verdik diye halkçı belediyecilik yapıyoruz diyerek övünmüyoruz. Bizim övündüğümüz şey, İstanbul'da kadının iş hayatına atılmasını, ekonomiye katkıda bulunmasını sağlamak ve kadın çalışanlarımızla beraber hane halkını desteklemektir. Artık bir eve sadece erkek çalışanla para girmesi yerine, kadınla beraber iki maaşın girmesini sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla açtığımız bu kent lokantasıyla beraber -ortalama 8 ila 10 personel çalışıyor- yaklaşık 200 haneye ekonomik özgürlük sağladık" ifadelerini kullandı.

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Çırpıcı Kent Lokantası'nın hayırlı olması temennisinde bulunan Aslan, konuşmasının ardından katılımcılarla lokantanın açılış kurdelesini kesti. Daha sonra yemek tezgahının arkasına geçen Aslan, buraya gelen İstanbullulara yemek servisi yaptı, aynı sofraya oturarak yemek yedi.

Törene, Yeni Parti İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu, İBB Genel Sekreteri Volkan Demir, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı.