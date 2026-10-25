İki cinayetin şüphelileri yakalandı

Kars'ta 69 yaşında üniversiteden mezun oldu, 71 yaşında yüksek lisansa başladı

2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi, açık öğretim lisesini tamamladıktan sonra 2020 yılında girdiği üniversite sınavında kazandığı Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü, 69 yaşında onur belgesiyle tamamladı. Bir yıl aranın ardından aynı üniversitede yüksek lisans... Daha Fazla Göster 2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi, açık öğretim lisesini tamamladıktan sonra 2020 yılında girdiği üniversite sınavında kazandığı Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü, 69 yaşında onur belgesiyle tamamladı. Bir yıl aranın ardından aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başladı.(DHA) Daha Az Göster