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        İki cinayetin şüphelileri yakalandı

        İstanbul'un Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı cinayet olayının şüphelisi olduğu değerlendirilen 3 kişi, yurt dışına kaçmak üzereyken Edirne'de düzenlenen operasyonla yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 02:24 Güncelleme:
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        İki cinayetin şüphelileri yakalandı

        İstanbul'da 21 Ekim tarihinde Büyükçekmece ve Bağcılar ilçelerinde meydana gelen iki ayrı silahlı cinayet olayına ilişkin çalışma başlatıldı.

        İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B. (22) isimli 3 şüphelinin yasa dışı yollarla Edirne üzerinden yurt dışına kaçmaya hazırlandığını tespit etti. Ekipler tarafından Edirne'de düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olaylara ilişkin tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #Büyükçekmece
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