İstanbul Barosu seçimleri sonuçlandı: Ümit Kocasakal başkan seçildi
İstanbul Barosu 128'inci Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi sona erdi. Oy sayımının tamamlanmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal seçimi 9 bin 548 oy ile kazandı.
İstanbul Barosu 128’inci Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde ikinci gününde devam ediyor. Seçimde 68 bin 469 avukatın oy kullanması beklenirken, 172 sandık kuruldu.
DHA'nın haberine göre saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.
9 İSİM BARO BAŞKANLIĞI YARIŞTI
Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı İbrahim Özden Kaboğlu, Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın adayı Ümit Kocasakal, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi’nin ortak adayı Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’nun adayı Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu’nun adayı Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları Grubu’nun adayı Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun adayı Salih Uçar, İstanbul Avukatlar Birliği’nin adayı Metin Üraçin ve bağımsız aday Gülbeyaz Karadeniz başkanlık için yarıştı.
KOCASAKAL 9 BİN 548 OY İLE KAZANDI
Oy sayımının tamamlanmasının ardından seçimi resmi olmayan sonuçlara göre Ümit Kocasakal seçimi 9 bin 548 oy ile kazandı. Öte yandan seçimde İbrahim Kaboğlu 6 bin 607, Atakan Selanik 3 bin 546, Hasan Kılıç 3 bin 316, Korkut Kanadoğlu 2 bin 424, Arife Dinç bin 362, Salih Uçar 660, Gülbeyaz Karadeniz 439, Metin Uraçin 89 oy alırken 389 oy boş ve geçersiz olarak sayıldı.