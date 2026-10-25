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        İstanbul Barosu başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sürüyor

        İstanbul Barosu 128'inci Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde başkanlık seçimi için oy kullanma işlemi sürüyor. 9 adayın yarıştığı seçimde avukatlar sandık başına giderken, genel kurulun yapıldığı Haliç Kongre Merkezi'nde yoğunluk yaşandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 15:49 Güncelleme:
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        İstanbul Barosu'nda başkanlık seçimi

        İstanbul Barosu 128’inci Olağan Genel Kurulu, Haliç Kongre Merkezi’nde ikinci gününde devam ediyor. Seçimde 68 bin 469 avukatın oy kullanması beklenirken, 172 sandık kuruldu.

        DHA'nın haberine göre saat 09.00’da başlayan oy verme işleminin 17.00’de sona ermesi, sonuçların ise akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

        9 İSİM BARO BAŞKANLIĞI İÇİN YARIŞIYOR

        Değişim İçin Avukatlar Grubu’nun adayı İbrahim Özden Kaboğlu, Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı’nın adayı Ümit Kocasakal, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ile Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi’nin ortak adayı Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu’nun adayı Korkut Kanadoğlu, Bağımsız Avukatlar Grubu’nun adayı Arife Gökkaya Dinç, Cumhuriyet Avukatları Grubu’nun adayı Atakan Adem Selanik, Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu’nun adayı Salih Uçar, İstanbul Avukatlar Birliği’nin adayı Metin Üraçin ve bağımsız aday Gülbeyaz Karadeniz başkanlık için yarışıyor.

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