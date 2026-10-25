İstanbul Barosu başkanlık seçiminde oy kullanma işlemi sürüyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da başlayan '9'uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği video mesajda, "Türkiye olarak güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. En çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inan... Daha Fazla Göster

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da başlayan '9'uncu İstanbul Arabuluculuk Konferansı'na gönderdiği video mesajda, "Türkiye olarak güvensizlik üzerine bina edilen bir uluslararası siyaset anlayışını kabul etmiyoruz. En çetin ihtilaflarda dahi diplomasi için mutlaka bir kapı olduğuna inanıyoruz." dedi Daha Az Göster