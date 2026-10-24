Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İstanbul
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

        İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

        Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 06:36 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı

        Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

        AA'nın haberine göre, saat 05.45 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

        Bu kapsamda, Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler ile D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddelerinden, Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikametinde Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

        REKLAM

        Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlıpınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

        Kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 karayolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Girne açıklarındaki gemi kazasında kara kutu kayıtları ortaya çıktı: 9 şüphelinin tutukluluk süresi uzatıldı

        KKTC'nin Girne açıklarında 27 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasına ilişkin soruşturmada, Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndan (VDR) elde edilen ses kayıtları mahkemede açıklandı. Mürettebatın teknik arızaları ve geminin batma ihtimalini daha önce konuştuğu belirlenirken, 9 şüphelinin tutukluluk süresi ...
        #istanbul
        #haberler
        #cumhuriyet bayramı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        Otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 ölü, 1 yaralı
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        Hakkı Bulut hastaneye kaldırıldı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Anne ve minik Meryem yaşamını yitirdi
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek