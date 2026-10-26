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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da pazartesi trafiği

        İstanbul'da pazartesi trafiği

        Megakent İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 olurken, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 09:10 Güncelleme:
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        İstanbul'da pazartesi trafiği

        Haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. Cevizlibağ D-100 Karayolu'ndaki yoğunluk nedeniyle, araçlar zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

        DHA'nın haberine göre trafik saat 08.15 itibariyle yüzde 65 olarak ölçüldü. Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 78 olurken, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 58 olarak kayıtlara geçti.

        İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Araçlar ilerlemekte zorlanırken, saatlerin ilerlemesinin ardından yoğunluk azaldı. Saat 08.45 itibariyle yoğunluk yüzde 63'e geriledi. Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 58 olurken, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 71 olarak ölçüldü.

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        #haberler
        #istanbul
        #trafik
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