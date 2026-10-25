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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da sokakta taciz iddiası!

        İstanbul'da sokakta taciz iddiası!

        İstanbul Kağıthane'de yolda yürüyen M.S.'yi takip ederek elle tacizde bulunduğu öne sürülen M.B.B., kaçmaya çalıştığı sırada çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Şüpheliyi dövmek isteyen kişiyle, onu engelleyen kişi arasında çıkan tartışmada taraflar birbirlerine tokat attı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 16:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası!

        Olay, 23 Ekim Cuma günü saat 22.30 sıralarında Sultan Selim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen M.S., tanımadığı bir kişi tarafından takip edildi.

        DHA'nın haberine göre M.S., başka bir sokağa döndüğü sırada arkasından gelen şüphelinin kalçasına dokunması üzerine çığlık atarak tepki gösterdi. Sesi duyan çevredekiler sokağa çıkarken, kaçmaya çalışan şüpheli girdiği çıkmaz sokakta vatandaşlar tarafından yakalandı. Çevredekiler, şüphelinin başında polis ekiplerinin gelmesini bekledi.

        ŞÜPHELİYİ DÖVMEK İSTEYEN KİŞİYE TOKAT ATTI

        O anları cep telefonuyla kaydeden bir kadın şüpheliyi yakalayanlara "Elinize sağlık" derken, M.S. ise şüpheliye hakaret ederek "Utan biraz" diye bağırarak tepki gösterdi. Bu sırada bir kişi dövmek için taciz şüphelisinin üzerine yürüdü. Araya giren başka bir kişi ise "Neden dövüyorsun" diyerek onu engelledi. Engellenen kişinin karşılık vermesi üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Şüpheliye saldırılmasını engelleyen kişi tartıştığı kişiye tokat attı. Bunun üzerine taraflar arasında arbede yaşandı.

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        TUTUKLANDI

        Olay yerine gelen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, kimliğini belirledikleri şüpheli M.B.B.’yi 'Cinsel saldırı' suçundan gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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