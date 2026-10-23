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        İstanbul'da trafik yüzde 80'e çıktı

        Haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 80'e kadar çıktığı İstanbul'da ana arter ve bağlantı yollarında ulaşımda aksamalar yaşanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 18:55 Güncelleme:
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        İstanbul'da trafik yüzde 80'e çıktı

        Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Şirinevler, Bakırköy, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan, Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında trafik yoğunluğu görülüyor.

        TRAFİK YOĞUNLUĞUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

        Okmeydanı'nda araç arızası ve Büyükdere Caddesi Maslak-Sanayi Mahallesi yönünde hasarlı trafik kazası bu bölgelerdeki trafik akışını aksatıyor.

        TEM Otoyolu'nda, Hasdal, Seyrantepe ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM bağlantı yolları arasında trafik akışı zaman zaman durma noktasına geldi.

        TEM Otoyolu'nun Mahmutbey-Esenyurt Gişeleri'nin Edirne istikameti ile Bahçeşehir-Esenyurt Bağlantı Yolu'nda araçlar güçlükle ilerliyor.

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        Karaköy ile Beşiktaş Sahil Yolu'nda ve Dolmabahçe Sarayı önünde de trafik yoğunluğu giderek artıyor.

        Kennedy Caddesi'nde, Avrasya Tüneli'nin girişinde araçlar yavaş seyrediyor.

        Anadolu Yakası'nda ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa-Anadolu yönünde trafik yoğunluğu gözleniyor.

        D-100 kara yolunda Kadıköy, Ataşehir ve Sultanbeyli arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

        Bazı toplu taşıma duraklarında da vatandaşlar yaşanan yoğunluk nedeniyle sıra bekliyor.

        İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 80'e kadar çıktı.

        Trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83'e, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 80'e kadar ulaştı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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