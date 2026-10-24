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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul Fatih'teki Cibali Sahili'nde bulunan cansız bedenin kimliği henüz belirlenemedi

        İstanbul Fatih'teki Cibali Sahili'nde bulunan cansız bedenin kimliği henüz belirlenemedi

        İstanbul'un Fatih ilçesindeki Cibali Sahili'nde deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 19:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fatih'te erkeğe ait cansız beden bulundu

        İstanbul'un Fatih ilçesindeki Cibali Sahili'nde denizde bir erkek cesedi bulundu. Saat 15.30 sıralarında denizde arama çalışması yapan deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, bir kişinin cansız bedenini tespit etti. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cansız beden, kimlik tespiti ve gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CENAZENİN ÇIKARILDIĞI ANLARI ANLATTI

        Cenazenin kıyıya çıkarılmasına tanık olan Kadir Kutlu, "Burada Sahil Güvenlik ve deniz polisleri vardı. Bir cansız beden çıkarttılar, siyah torbaya koydular, kimseyi yaklaştırmadılar. Ambulans geldi, pek bildiğim bir şey yok. Saat 16.00 gibi burada çıkarttılar. Cesedin cinsiyeti erkekti, yüzünde yanık olduğunu söylediler. Selde kaybolanlardan şüphelendim ama alakası yokmuş herhalde" dedi.

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        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin ölüm nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. Cansız bedenin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldüğü öğrenildi.

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