İstanbul Fatih'teki Cibali Sahili'nde bulunan cansız bedenin kimliği henüz belirlenemedi

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Cibali Sahili'nde denizde bir erkek cesedi bulundu. Saat 15.30 sıralarında denizde arama çalışması yapan deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri, bir kişinin cansız bedenini tespit etti. Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cansız beden, kimlik tespiti ve gerekli işlemler için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CENAZENİN ÇIKARILDIĞI ANLARI ANLATTI

Cenazenin kıyıya çıkarılmasına tanık olan Kadir Kutlu, "Burada Sahil Güvenlik ve deniz polisleri vardı. Bir cansız beden çıkarttılar, siyah torbaya koydular, kimseyi yaklaştırmadılar. Ambulans geldi, pek bildiğim bir şey yok. Saat 16.00 gibi burada çıkarttılar. Cesedin cinsiyeti erkekti, yüzünde yanık olduğunu söylediler. Selde kaybolanlardan şüphelendim ama alakası yokmuş herhalde" dedi.

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OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin ölüm nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı. Cansız bedenin Adli Tıp Kurumu morguna götürüldüğü öğrenildi.