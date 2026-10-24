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        Haberler Gündem Güncel İzmir Büyükşehir'in 4'üncü kez kapılarını açacak çiçek ve bal festivalinde geri sayım

        İzmir Büyükşehir'in 4'üncü kez kapılarını açacak çiçek ve bal festivalinde geri sayım

        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 4. Balkon-Bahçe Bitkileri ve Bal Üreticileri Festivali, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kültürpark'ta kapılarını açacak. Üç gün boyunca 49 çiçek üreticisi ve 12 bal üreticisinin ürünlerini sergileyeceği festivalde konserler ve dinletiler de düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 12:09 Güncelleme:
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        İzmir'in çiçek ve bal festivalinde geri sayım
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        İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Balkon-Bahçe Bitkileri Festivali, dördüncü kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Bu yıl bal üreticilerinin de katılımıyla 4. Balkon-Bahçe Bitkileri ve Bal Üreticileri Festivali adıyla gerçekleştirilecek etkinlik, 30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Kültürpark'ta düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, üç gün süresince 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak stantlarda, bitki ve bal ürünleri üreticilerden uygun fiyatlarla temin edilebilecek. Festivalin balkon ve bahçe bitkileri bölümünde 44 yerli üretici ve 5 kooperatif olmak üzere toplam 49 üretici yer alacak.

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        Bal üreticileri bölümünde ise 12 üretici ürünlerini sunacak. Festival alanında 108 çiçek ve 12 bal standı kurulacak. Çiçek ve bal stantlarının yanı sıra yeme-içme alanları ile konser ve dinleti etkinlikleri de ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak.

        Bu yıl 30 Ekim’de başlayacak festivalin açılış töreni, 30 Ekim 2020 İzmir Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle 31 Ekim'de gerçekleştirilecek. Konser ve dinleti etkinliklerinin düzenlenmeyeceği 30 Ekim'de ziyaretçiler, Kültürpark'taki stantları gezebilecek.

        Festivalin ikinci günü olan 31 Ekim Cumartesi, saat 15.00'te İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde açılış töreni yapılacak. Törenin ardından Çağrı Ergin ve Merve Mete sahne alacak. Festivalin son günü olan 1 Kasım’da ise saat 15.30’da Enes Kunduracı, 17.30'da da Özlem Menokan konser verecek.

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        #kültürpark
        #izmir haberleri
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