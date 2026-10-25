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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kastamonu'da iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti

        Kastamonu'da geri manevra yapan iş makinesinin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 17:05 Güncelleme:
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        İş makinesinin çarptığı kadın öldü

        Kastamonu'daki olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Tura Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta altyapı çalışması yapan özel bir firmaya ait iş makinesi, geri manevra yaparken, sokağın karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki Sebahat Küpeli'ye çarptı. Kazada kadın ağır yaralandı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İş makinesi sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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