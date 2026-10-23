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        Haberler Gündem Çevre Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1150 fidanı toprak buluşturdu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1150 fidanı toprak buluşturdu

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Bünyan'da bin, kent merkezinde ise 150 fidanın toprakla buluşturulduğu iki ayrı etkinlikte çocuklar, gençler ve aileler çevre seferberliğine destek verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 13:47 Güncelleme:
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        Kayseri'de 1150 fidan toprak buluştu
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, ilçelerde ve kent merkezinde düzenlenen iki ayrı etkinlikte toplam bin 150 tüplü fidan toprakla buluşturuldu.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ile Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) iş birliğinde Bünyan ilçesinde geniş katılımlı bir fidan dikim etkinliği düzenlendi. Kayseri-Malatya Bulvarı kenarındaki ağaçlandırma alanında gerçekleştirilen çalışmada bin tüplü fidan toprakla buluşturuldu.

        Yaklaşık 50 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe Bünyan Belediye Başkan Yardımcısı Egemen Ulusoy, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürü Ahmet Moda, KAYMEK personeli, öğretmenler, kursiyerler, aileler ve çocuklar katıldı. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yönlendirmesiyle fidan dikimine katılan çocuklar, aileleriyle birlikte doğayla iç içe vakit geçirdi. Fidanlara ilk can suyunu veren minikler, çevre sevgisini uygulamalı olarak deneyimlerken ağaçlandırma çalışmalarının önemini de yerinde öğrendi.

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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma çalışmalarını kent merkezinde de sürdürdü. YT Kampüs Inter Academy iş birliğinde, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı Yeşil Alanlar Proje ve Uygulama Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla Talatpaşa Mahallesi İlkyaz Caddesi yakınlarında, D300 kara yolu kenarındaki alanda fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 40 kişilik gönüllü grubunun katıldığı etkinlikte 150 tüplü fidan toprakla buluşturuldu. Genç sporcular, aileleri ve akademi yetkililerinin katıldığı çalışmada çocuklara fidan dikim teknikleri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından uygulamalı olarak anlatıldı.

        Aileleriyle birlikte fidan diken genç sporcular, şehrin önemli ulaşım güzergâhlarından biri olan D300 kara yolu çevresinin yeşillendirilmesine katkı sağladı. Etkinlik, çocukların doğayla bağ kurmasına, çevreye karşı sorumluluk bilinci geliştirmesine ve gönüllülük kültürünün yaygınlaşmasına da imkân sundu.

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        #fidan dikimi
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