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        "Kentsel dönüşüm, İstanbul'un öncelikli gündemi"

        İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 27 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri öncesinde, iş insanı Erdal Cevahir, 45 No'lu Konut İnşaatı Meslek Komitesi'nden meclis üyeliğine yeniden aday olduğunu açıkladı. Yaptığı açıklamada İstanbul'un deprem gerçeğine dikkat çeken Cevahir, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, yapı güvenliğinin artırılması ve nitelikli şehirleşmenin desteklenmesi gerektiğini ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 17:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Kentsel dönüşüm, İstanbul'un öncelikli gündemi"

        İstanbul'un ekonomik gelişiminde ve şehirleşme sürecinde önemli bir yere sahip olan konut inşaatı sektörünün sorunlarına çözüm üretmek, sektör temsilcileri arasındaki iş birliğini güçlendirmek ve İstanbul'un geleceğine katkı sunmak amacıyla yeniden aday olduğunu belirten Cevahir, yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Konut inşaatının yalnızca ekonomik faaliyetlerden ibaret olmadığını, aynı zamanda şehirlerin geleceğini ve toplumun yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini vurgulayan Erdal Cevahir, şunları söyledi: “İstanbul, tarihi birikimi, ekonomik gücü ve sahip olduğu potansiyelle dünyanın en önemli şehirlerinden biridir. Bu büyük şehrin geleceğini inşa ederken güvenli, nitelikli ve sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Konut inşaatı sektörümüz; istihdamdan üretime, mimarlıktan mühendisliğe, yapı malzemelerinden finansmana kadar pek çok alanı harekete geçiren stratejik bir konuma sahiptir. Sektörümüzün sağlıklı gelişimi, İstanbul'un ve ülkemizin ekonomik geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.”

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        KENTSEL DÖNÜŞÜM AÇIKLAMASI

        İstanbul'un deprem gerçeğine dikkat çeken Cevahir, kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması, yapı güvenliğinin artırılması ve nitelikli şehirleşmenin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

        Cevahir, “İstanbul'un en önemli meselelerinden biri, mevcut yapı stokunun güvenli hâle getirilmesidir. Kentsel dönüşümün hızlandırılması, finansman imkânlarının geliştirilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözülmesi için kamu kurumları, yerel yönetimler ve sektör temsilcileri arasında güçlü bir iş birliğine ihtiyaç vardır. İstanbul Ticaret Odasının bu süreçte sektörün görüşlerini ilgili mercilere taşıyan, çözüm önerileri geliştiren ve ortak aklı güçlendiren önemli bir platform olduğuna inanıyorum.” dedi.

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        "SEKTÖRÜMÜZÜN SORUNLARINI ORTAK AKILLA ÇÖZECEĞİZ"

        Konut üretiminde artan maliyetler, finansmana erişim, mevzuat uygulamaları, nitelikli iş gücü ve yatırım ortamının geliştirilmesi gibi konuların sektörün öncelikli gündemleri arasında bulunduğunu belirten Cevahir, yeni dönemde istişare ve iş birliğine dayalı bir çalışma anlayışını sürdüreceklerini ifade etti.

        Cevahir, değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi: “İnşaat sektörümüzün temsilcileri, ülkemizin üretim ve istihdam gücüne önemli katkılar sunmaktadır. Bu katkının sürdürülebilir olması için sektörümüzün karşılaştığı sorunların doğru tespit edilmesi ve uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi gerekiyor.

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        İstanbul Ticaret Odasında sektörümüzün bütün paydaşlarının görüşlerini önemseyen, ortak taleplerini güçlü biçimde dile getiren ve çözüm süreçlerini takip eden bir temsil anlayışını esas alıyoruz. Meslektaşlarımızla iletişimimizi güçlendirerek sektörümüzün gelişmesine, İstanbul'un güvenli ve planlı büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz.”

        İstanbul Ticaret Odasının köklü geçmişi ve kurumsal birikimiyle iş dünyası açısından önemli bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Erdal Cevahir, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "İstanbul Ticaret Odası, iş dünyamızın ortak aklını ve birikimini temsil eden güçlü bir kurumdur. Bu kurumun çatısı altında görev almak, aynı zamanda sektörümüze ve şehrimize karşı sorumluluk üstlenmek anlamına geliyor. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ve birikimi yeni dönemde de sektörümüzün hizmetine sunmak istiyoruz. 45 No'lu Konut İnşaatı Meslek Komitesinde faaliyet gösteren bütün meslektaşlarımızın görüşlerini, önerilerini ve katkılarını önemsiyoruz. İnanıyorum ki birlikte hareket ederek hem sektörümüzün gelişmesine hem de İstanbul'un daha güvenli, yaşanabilir ve güçlü bir şehir olmasına katkı sağlayacağız.”

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