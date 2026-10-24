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        Haberler Gündem Güncel Kozan'da kırsalda yaşayan kadınlara makine desteği

        Kozan'da kırsalda yaşayan kadınlara makine desteği

        Adana'nın Kozan ilçesinde Türkiye İklime Dirençli Ormancılık Projesi kapsamında kırsalda yaşayan kadınlara hamur yoğurma ve çapa makinesi hibe edildi. Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, desteğin yalnızca maddi değerle değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Her bir makine bir hanenin emeğini kolaylaştıracak, üretimini artıracak ve aile bütçesine katkı sağlayacak" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:50 Güncelleme:
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        Kozan'da kadınlara makine desteği
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        Türkiye İklime Dirençli Ormancılık Projesi çerçevesinde kırsalda yaşayan kadınların iş yükünün azaltılması ve üretime katkılarının artırılması hedefleniyor. Bu proje kapsamında Adana'nın Kozan ilçesindeki 13 köyden 27 kadına toplam 840 bin lira değerinde hamur yoğurma ve çapa makinesi kadınlara hibe edildi.

        Kozan Orman İşletme Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Kozan Orman İşletme Müdürü Mahmut Menziletoğlu, kurumun 2026 yılı için 8 milyon 286 bin TL ödeneği bulunduğunu belirterek, bugüne kadar 8 köyde 6 milyon TL'nin üzerinde destek sağlandığını kaydetti. Menziletoğlu, son dağıtımda Akdam'dan Zerdaliye'ye kadar 13 köyden 27 kadına toplam 840 bin TL değerinde çapa ve hamur yoğurma makinesi verildiğini belirtti.

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        Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de orman köylülerinin ülkenin yeşillendirilmesindeki emeğine dikkat çekerek, "Bozkır olan topraklarımızı alın terimizle yeşil vatan yapan kahramanlarız. Hibeler ve krediler çok kıymetli. Devlet olarak en zor zamanlarımızda bile bunu devam ettireceğiz" dedi.

        Adana Vali Yardımcısı Abdullah Şahin ise desteğin yalnızca maddi değerle değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Her bir makine bir hanenin emeğini kolaylaştıracak, üretimini artıracak ve aile bütçesine katkı sağlayacak" diye konuştu.

        Makinelerden teslim alan Velicanlı Mahallesi Muhtarı Hatice Akkaya da kırsalda yaşayan kadınların karşılaştığı zorluklara değinerek, "Bir kırsal köylü ve kadın olarak hamur yoğurmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu makineyi çok istiyordum, devletimize teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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