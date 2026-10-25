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        KPSS heyecanı başladı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) başladı. 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 10:20 Güncelleme:
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        KPSS heyecanı başladı

        2026 Kamu Personel Seçme Sınavı için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanılıyor.

        AA'da yer alan habere göre 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav, saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

        Adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu yanıtlamaları için 130 dakika süre verildi.

        415 bin 502 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erecek.

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