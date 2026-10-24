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        Haberler Gündem Güncel Kumluca'da kadınların el emeği ürünlerine stant desteği

        Kumluca'da kadınların el emeği ürünlerine stant desteği

        Antalya'nın Kumluca Belediyesi Kadınlar Kahvesinde açılan stantlarda, kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler vatandaşların beğenisine sunuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Kumluca'da üretici kadınlara stant desteği
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        Antalya'nın Kumluca Belediyesi Kadınlar Kahvesinde kadınların el emeğiyle hazırladığı ürünler için stantlar açıldı. Kadınların ürettikleri ürünleri tanıtmalarına ve satışa sunarak gelir elde etmelerine imkan sağlayan stantlar, üretici kadınlarla vatandaşları bir araya getirdi.

        Kadınlar Kahvesi'nde sergilenen el emeği ürünleri inceleyen ziyaretçiler, üretici kadınlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, stantları gezdi. Ürünleri inceleyen Avcıoğlu, üretici kadınlarla sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi. Başkan Avcıoğlu, Kumluca Belediyesi olarak kadınların üretime katılımını destekleyen ve dayanışmayı güçlendiren çalışmaları sürdüreceklerini söyledi.

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