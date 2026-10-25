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        Maç sırasında kalp krizi geçirdi

        Bartın'da yaşanan korkutan olayda, Arıt Kayadibispor ile Gençlik Mimar Sinan Spor arasında oynanan karşılaşmada kalp krizi geçiren Akın Karaaslan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Karaaslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Maç sırasında kalp krizi geçirdi

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 7'nci Grup'ta mücadele eden Arıt Kayadibispor, dün Bartın Atatürk Stadı'nda Gençlik Mimar Sinan Spor ile karşılaştı.

        DHA'nın haberine göre maçın 90'ıncı dakikasında Gençlik Mimar Sinan Spor oyuncusu Akın Karaaslan (35), aniden fenalaşıp yere yığıldı.

        Hakemin oyunu durdurmasının ardından futbolcular, sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

        İlk müdahalesi sahada yapılan Karaaslan, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen futbolcunun tedavi altına alındığı ve anjiyo yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #haberler
        #bartın
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