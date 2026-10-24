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        Haberler Gündem Güncel Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz tutuklandı

        Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz tutuklandı

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 03:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz tutuklandı

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 20 Ekim'de, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve kamu kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

        Muğla'nın yanı sıra Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da aralarında bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah adliyeye sevk edilmişti. ANKA'nın haberine göre, aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlu Doruk Topuz'un da yer aldığı 18 kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Muğla
        #Milas
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