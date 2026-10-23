Motosiklette feci ölüm! Direğe çarptı!
Adıyaman'da meydana gelen korkunç kazada, elektrik direğine çarpan motosiklet sürücüsü Mehmet Kurar hayatını kaybetti
Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:08 Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Kurar (28) hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre kaza, dün akşam saatlerinde Gölbaşı ilçesi Azaplı köyünde meydana geldi. Mehmet Kurar’ın kontrolünü kaybettiği plakası öğrenilemeyen motosiklet, elektrik direğine çarptı. Kazada Kurar ağır yaralandı.
İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kurar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Mehmet Kurar, sabaha karşı yaşamını yitirdi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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