Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Olimpos'ta parselasyon süreci tamamlandı: Tapular teslim edildi

        Olimpos'ta parselasyon süreci tamamlandı: Tapular teslim edildi

        Antalya'nın Kumluca Belediyesi tarafından, Olimpos olarak bilinen Yazır Mahallesi'nde yürütülen parselasyon uygulaması tamamlanarak, vatandaşlara tapuları teslim edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 12:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Olimpos'ta parselasyon süreci tamamlandı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Kumluca Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 15 Nisan 2020 tarihinde onaylanan, 28,9 hektarlık Olympos Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında gerçekleştirilen uygulama tamamlandı.

        Planda, denize uzanan dere hattının yaklaşık bir buçuk kilometrelik kesimi boyunca yeşil alanlar, ekolojik pansiyon alanları, ticaret alanı, aile sağlığı merkezi ve belediye hizmet alanı bulunuyor.

        Kumluca Belediyesinde düzenlenen tapu teslim töreninde konuşan Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Yazır Mahallesi'nde uygulanan imar planı doğrultusunda tapuların bir kısmını vatandaşlara teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tapu sahiplerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatında öldü; eşi yanlış müdahale iddiasıyla şikayetçi oldu

         ZEYTİNBURNU'nda Tuğba Onur (46), özel bir hastanede yağ aldırma ameliyatı sırasında hayatını kaybetti. Eşinin yanlış müdahale nedeniyle öldüğünü öne süren Murat Onur (46), hastane ve olayda sorumluluğu olanlardan şikayetçi olduğunu belirtti. Onur, "Bu hastanede daha önce de benzer olumsuz durumları...
        #antalya haberleri
        #Olimpos
        #TAPU
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Anne kızı bıçaklamaya giderken kameraya yansıdı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        ABD'den Küba'daki değişimcilere 'CIA' teklifi
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Kediyi kurtaracaktı! Hayatını kaybetti
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Gülşen 17 yıl önce kayboldu... Evin altından vahşet çıktı
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        Aile evde mahsur kaldı... 12 yaşında çocuk burada can verdi
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        1400 kilometre uzaktan ameliyat
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        İstanbul'da üst solunum yolu vakaları artıyor
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        Hakkı Bulut hastanelik oldu
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        F.Bahçe'den Yunanistan'da dev zafer!
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Meteoroloji saat verip uyardı... 2 bölgede sağanak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları