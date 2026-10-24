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        Haberler Gündem Eğitim ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KPSS sırasında gürültü yapılmaması çağrısı

        ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KPSS sırasında gürültü yapılmaması çağrısı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS Ortaöğretim) sırasında trafik oluşmasının önüne geçilmesi, gürültüye sebep olacak çalışmalara ara verilmesi çağrısında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 14:04 Güncelleme:
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        ÖSYM'den KPSS sırasında gürültü yapılmaması çağrısı

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Pazar günü 2 milyon 985 bin aday KPSS Ortaöğretim uygulamasına girecek. Toplumsal olarak büyük hassasiyet göstermemiz gereken bir gün bizi bekliyor. Trafik oluşmasının önüne geçelim, gürültüye sebep olacak çalışmalara sınav sonuna kadar ara verelim. Kıymetli adaylar, sınav yerlerimize erken gitmeye gayret edelim ve sınav giriş belgelerimiz ile geçerli kimlik kartlarımızı unutmayalım. Kimliğini kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."

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        #KPSS
        #ÖSYM
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