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        Haberler Gündem 3. Sayfa Otomobilin yaya geçidinde 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada!

        Otomobilin yaya geçidinde 2 öğretmene çarptığı kaza kamerada!

        Tekirdağ'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'nun yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 16:07 Güncelleme:
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        Yaya geçidinde iki öğretmene çarptı!

        Feci kaza, pazartesi günü Süleymanpaşa ilçesi Atatepe mevkisinde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan anaokulu öğretmeni Sümeyye Özer ve Yasemin Bodurluoğlu'na, Ö.Ö.'nün kullandığı otomobil çarptı. Kazada 2 öğretmen yaralandı.

        DHA'nın haberin göre ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Özer, Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’ne, Bodurluoğlu da İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sümeyye Özer (Sağda) ve Yasemin Bodurluoğlu (Solda)
        Sümeyye Özer (Sağda) ve Yasemin Bodurluoğlu (Solda)

        Durumu ağır olan Sümeyye Özer'in yoğun bakımda gördüğü tedavinin ardından normal servisi alındığı, Yasemin Bodurluoğlu'nun ise taburcu edildiği bildirildi.

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        Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Ö.Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin yaya geçinde çarptığı 2 öğretmenin havaya savrulup, yere düştüğü anlar yer aldı.

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