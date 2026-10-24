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        Samsun'dan Ulusal Kültürel Miras Envanteri'ne 8 yeni kültürel değer daha eklendi

        Samsun'da yürütülen çalışmalarla 8 kültürel değer daha Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne alındı. Böylece Samsun'un ulusal envanterdeki somut olmayan kültürel miras unsuru sayısı 30'a yükseldi. Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Samsun'un henüz ulusal envantere alınmamış başka kültürel değerlerinin de bulunduğunu, yeni unsurların tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 15:18 Güncelleme:
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        Samsun'dan 8 kültürel değer daha
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        Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda, kentin geleneksel el sanatları, yöresel lezzetleri ve kültürel değerlerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

        Samsun'un somut olmayan kültürel miras ulusal envanterinde yer alan ağaç işlemeciliği, folklorik bebek, sıcak demir işlemeciliği, ağ örücülüğü, iplik eğirme geleneği, semaver yapımcılığı, hediyelik süpürge, süpürgecilik, taş oymacılığı ve işlemeciliği, kilim dokumacılığı, halı dokumacılığı, Çarşamba ayakkabısı, Ladik fanilası, kasket geleneği, iğne oyası, Zekeriya Sofrası, Sele Sepet Şenlikleri, Geyik Koşan Şenlikleri, Hüseyindede Şenlikleri, aşıklık, güreş ve cazgırlık geleneği ile Bafra nokuluna, son değerlendirmelerle 8 yeni unsur daha eklendi.

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        Susuz bezi dokumacılığı, zembil örücülüğü, mani söyleme geleneği, Bafra manda yoğurdu, Terme pidesi, Bafra pidesi, yufka geleneği ve uğut pekmezinin de listeye alınmasıyla Samsun'un ulusal envanterdeki somut olmayan kültürel miras unsuru sayısı 30'a yükseldi.

        Samsun İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, kentin binlerce yıllık geçmişinden gelen kültürel zenginliklerini kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını söyledi. Somut olmayan kültürel miras unsurlarının belirlenmesi amacıyla ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Demirtaş, Samsun'un daha önce ulusal envanterde 22 unsurunun bulunduğunu anlattı.

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        Kentin farklı ilçelerinde yaşatılan geleneklerin, el sanatlarının ve yöresel ürünlerin araştırılarak kayıt altına alındığını dile getiren Demirtaş, "Son yapılan çalışmalarla birlikte 8 tane unsurumuz listeye dahil oldu ve şu anki unsur sayımız 30'a yükseldi" dedi.

        "YENİ UNSURLARIN TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

        Demirtaş, Samsun'un henüz ulusal envantere alınmamış başka kültürel değerlerinin de bulunduğunu, yeni unsurların tespiti için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitimi merkezlerinden temsilcilerin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, özellikle köylerde geleneksel meslekleri sürdüren kişilerin araştırıldığını anlatan Demirtaş, kültürel değerlerin hikayelerinin de kayıt altına alınmaya çalışıldığını söyledi.

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        Tespit edilen kültürel miras unsurlarının Bakanlık tarafından belirli dönemlerde değerlendirildiğine dikkati çeken Demirtaş, şöyle devam etti: "Şu anda somut olmayan kültürel mirastan eklenenlerle birlikte 30 olduk. Ancak bu komisyonda istediğimiz zaman bizim her gönderdiğimiz hemen anında değerlendirmeye tabi olmuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın somut olmayan kültürel miras komisyonunun toplanma periyotları var."

        Bakanlık komisyonunun yılda iki kez toplandığına işaret eden Demirtaş, "Önümüzdeki komisyon toplantısında bunun 40 olacağını öngörebiliriz" ifadesini kullandı.

        "TURİZM AÇISINDAN YENİ FIRSATLAR OLUŞTURABİLECEK"

        Demirtaş, somut olmayan kültürel miras çalışmalarının geleneklerin korunmasının yanı sıra Samsun'un turizm potansiyelinin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını söyledi.

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        Turistlerin artık yalnızca deniz, kum ve güneş turizmiyle yetinmediklerini, ziyaret ettikleri yerlerin kültürünü tanımak ve farklı deneyimler yaşamak istediklerini vurgulayan Demirtaş, kente gelen ziyaretçilerin yöresel lezzetleri tatmasının, geleneksel el sanatlarını tanımasının ve kültürel değerleri yerinde görmesinin turizm açısından yeni fırsatlar oluşturabileceğini ifade etti. Demirtaş, kültürel miras çalışmalarının hem geleneklerin yaşatılmasına hem de turizmin çeşitlendirilmesine katkı sunacağını sözlerine ekledi.

        Samsun'un geleneksel el sanatları, yöresel lezzetleri, halk kültürü, kutlama gelenekleri ve geleneksel sporlarına ilişkin toplam 30 kültürel miras unsuru Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'nde yer alıyor.

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