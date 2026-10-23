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        Haberler Gündem Çevre Göçmen bozayılar Sarıkamış'a dönmeye başladı

        Göçmen bozayılar Sarıkamış'a dönmeye başladı

        Kars'ın ormanlarında yaşamını sürdüren ve yaz aylarında beslenmek için Ardahan, Karadeniz Bölgesi ile Gürcistan kırsalına göç eden bozayılar, kış uykusu için Sarıkamış'a dönmeye başladı. KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, "Bugüne kadar yaptığımız GPS'li izleme çalışmalarında bozayılar arasında Karadeniz ormanlarına, Posof'a, Gürcistan'a kadar giden vardı" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 12:49 Güncelleme:
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        Sarıkamış'a dönmeye başladılar
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        Kars ormanlarında yaşamını sürdüren bozayılar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde​​​​​​​ iyi beslenip yağ depolamak için Ardahan, Karadeniz Bölgesi ve Gürcistan'a göç ediyor. Bozayılar, yaklaşık 250 kilometrelik güzergahı takip ederek ekim-kasım aylarında kış uykusu için Sarıkamış'a geri dönüyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle 2006'dan bu yana Kars, Erzurum ve Sarıkamış ormanlarındaki yaban hayvanlarını araştıran KuzeyDoğa Derneği ekibi, bozayıların da hareketliliğini uydu vericisiyle takip ediyor.

        Bu yıl yakalanan 3 bozayıya uydu vericisi takıldı. Takip edilen bozayıların Kars bölgesinde yiyecek arayışında oldukları ve birinin yaklaşık 188 kilometre yol katettiği tespit edildi.

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        Ormanlarda fotokapanlarla izlenen bozayıların bazılarının göç etmediği, bazılarının ise göçten sonra Sarıkamış'a döndüğü belirlendi. Ormanlık alanlarda takip edilen bozayılar, kış uykusu için son hazırlıklarını yapıyor.

        KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, bozayıların kış uykusuna yatmak için Sarıkamış ormanlarında son hazırlıklarını yaptıklarını ifade etti. Çoban, uydu vericisiyle takip edilen bozayıların bazılarının Kars'ta kaldığını, bazılarının ise daha iyi beslenmek için farklı bölgelere gittiğini anlatarak, "Sonbaharın gelmesiyle göç eden bozayılarımız da yavaş yavaş Sarıkamış'a dönmeye başladı. Bugüne kadar yaptığımız GPS'li izleme çalışmalarında bozayılar arasında Karadeniz ormanlarına, Posof'a, Gürcistan'a kadar giden vardı" dedi.

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        Sonbaharın gelmesiyle ayıların kış uykusu için Sarıkamış'a dönmeye başladığını söyleyen Çoban, şunları kaydetti: "Sonbaharın gelmesiyle ve kış uykusuna yatma hazırlıklarının başlamasıyla birlikte Sarıkamış'a yavaş yavaş dönmeye başladılar. Bunları uydu vericileri olan bozayılardan da görüyoruz. Sarıkamış tabii ki bozayılar için çok önemli bir nokta. Kışın gelmesiyle birlikte de bozayıların kış uykusu hazırlığı başladı ve ilk karın yağmasıyla birlikte de kış uykusuna yatmaya başlayacaklar."

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