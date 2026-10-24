Selçuklu'da "Peynir Hasadı" geleneği

Konya'nın Selçuklu Belediyesi'nin kırsal kalkınmayı destekleyen projesi kapsamında, yağı alınmış sütlerden geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirler tuluklara basılarak Akpınar Mahallesi'ndeki doğal mağaralarda olgunlaştırılıyor. 2023 yılında başlatılan proje ile yöre sakinlerinin ekonomisine katkı sunulması ve kendine has bu lezzetin tescillenerek marka haline getirilmesi amaçlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, lezzetiyle öne çıkan peynirlerin hasadı ise düzenlenen programla gerçekleştirildi. Programda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve beraberindeki heyet, mağaralarda olgunlaşan peynirlerin çıkarılma sürecini yerinde inceledi.

Peynir Hasadı Programı'na Selçuklu Kaymakamı Ali Candan, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Alp Eren Çatlı, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

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2023 yılında mağarada bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, şunları söyledi:

"Burada çok değerli bir kültür var. Üretim her yerde olmuyor. Üretim ancak kırsal mahallelerimizde oluyor ve hem tarımsal anlamda yapılan üretimler hem de hayvancılıkla ilgili yapılan üretimler çok kıymetli. Bugün artık çoğu şey endüstriyel olarak üretiliyor. Endüstriyel olarak üretilen ve tükettiğimiz gıda ürünlerinde de mutlaka farklı katkı maddelerini görüyoruz. Ama buradaki üretim, tamamen doğal bir üretim. Bizim bu tür üretimleri teşvik etmemiz gerekiyor. Bu anlamda da Akpınar'da oluşturduğumuz bu yapı örnek bir yapı. Arzu ediyoruz ki buradaki üretim her sene artarak devam etsin. Her sene daha çok sayıda üreticimiz burada peynirlerini olgunlaştırsın.

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Burada ekonomik anlamda da ciddi bir değer oluşuyor. Süt peynire dönüştüğü zaman, özellikle de bu şekilde olgunlaştırılarak tulum peyniri yapıldığı zaman çok daha değerli bir ürün ortaya çıkmış oluyor. İnanıyorum ki sayılarımızı artırırsak, ürettiğimiz ürünlerin miktarını artırırsak köylerimiz için, burada yaşayan hemşehrilerimiz için, gençlerimiz için ciddi bir gelir kaynağı da ortaya çıkacak ve üretimler çok değerli bir markaya dönüşecektir.

Bu konuda her zaman Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimize destek olmaya hazırız. Bu anlamda üretime katkı sunan tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Peynir hasadının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Üreticilerimiz için inşallah bereketli bir yıl, bereketli bir hasat olur. Rabbim ağız tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Başta kaymakamımız olmak üzere tüm protokolümüze katılımlarından ötürü teşekkür ediyorum."

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Selçuklu Kaymakamı Ali Candan da "Günümüzde insanlar özellikle organik ürünlere çok daha fazla değer vermeye başladı. Sanayi ürünlerinde her türlü ek madde var. Ülkemizde maalesef son yıllarda köyden kente göç var. Şehir merkezinde muhakkak yaşam koşulları çok daha iyi ama burada çok az bir gayretle belki çok daha fazla kazanabilecek imkan var. Kırsal mahallelerimizde yaşam koşulları çok daha iyi durumda. Bunun kıymetini de bilmek lazım. Belki biraz meşakkatli oluyor ama onun da tadı bir başka oluyor. Herkese teşekkür ediyorum. Peynir hasadımızın hayırlı olmasını diliyorum. Üreticilerimize bol ve bereketli kazanç diliyorum" şeklinde konuştu.

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AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı ise "Bu işin ne kadar zor olduğunu çok iyi biliyorum. Çok büyük bir emek var. Bu tür çalışmalara desteklerinden dolayı Selçuklu Belediye Başkanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hayırlı bereketli olsun inşallah" diye konuştu.