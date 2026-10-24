Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sincan'da bir günde 3 bin 774 ünite kan bağışı toplandı

        Sincan'da bir günde 3 bin 774 ünite kan bağışı toplandı

        Ankara'nın Sincan ilçesinde tüm okullarda düzenlenen kampanya ile bir günde 3 bin 774 ünite kan bağışı toplandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 15:52 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sincan'da bir günde 3 bin 774 ünite kan bağışı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara'nın Sincan Kaymakamlığı öncülüğünde Sincan Belediyesi, Türk Kızılay ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle geniş katılımlı kan bağışı kampanyası yapıldı.

        Sincan Anadolu Lisesi'ndeki açılışa, Kaymakam Levent Kılıç, Belediye Başkanı Murat Ercan, Türk Kızılay Sincan Şubesi Başkanı Taner Gürsoy ve ilçe protokolü katıldı.

        Kampanya kapsamında öğrencilerin çağrısıyla Sincan'da 2023'te 1364 ünite, 2024'te 2 bin 809 ünite, geçen yıl ise 3 bin 682 ünite kan bağışı gerçekleştirildi.

        Dün düzenlenen kampanyada bir günde 3 bin 774 ünite kan bağışı toplanarak yeni bir Türkiye rekoru kırıldı.

        Kaymakam Levent Kılıç, yaptığı açıklamada, "Bir ünite kanın 3 cana umut olabileceği bilinciyle, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve hayat kurtarmak amacıyla düzenlenen kampanyamıza destek veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

        REKLAM

        Belediye Başkanı Murat Ercan ise kampanyanın önemine dikkati çekerek, "Böylesi bir iyilik hareketi içerisinde olmaktan mutluluk duyuyoruz. Son iki senedir kimseyle yarışmıyoruz, sadece kendimizle yarışıyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dilek Gül ile HT 360 - 22 Ekim 2026

        Dilek Gül ile HT 360'ta günün öne çıkan haberleri ve uluslararası ilişkilerdeki kritik gelişmeler ekranlarınıza geliyor. Programda, Türkiye'nin dış politika gündemini belirleyen önemli başlıklar ele alınıyor. Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji dengelerini etkileyen Türkiye-Libya anlaşması ve İstanbu...
        #ankara haberleri
        #Sincan
        #Kan bağışı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!