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        Haberler Gündem Güncel 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 76 gözaltı

        5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 76 gözaltı

        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Kütahya merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi hakkında 7258 sayılı Kanun'a muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis oynatılması, oynanmasına aracılık edilmesi ve yasa dışı bahse teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerde bulundukları değerlendirilen 84 şüpheli tespit edildi. Soruşturmada 76 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 17:30 Güncelleme:
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        5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 76 gözaltı

        Kütahya merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında 14 milyar 928 milyon 530 bin lira işlem hacmi tespit edildi.

        DHA'nın haberine göre Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında örgüt lideri, örgüt yöneticisi ve örgüt üyesi olduğu belirlenen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kütahya’nın yanı sıra Burdur, Antalya, Eskişehir ve İzmir’de eş zamanlı baskınlarda 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iki ayrı yasa dışı bahis yapılanması içerisinde organize şekilde faaliyet gösterdikleri tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 2’sinin örgüt lideri konumunda bulunduğu, 13 şüphelinin örgüt yöneticisi olduğu, 17 şüphelinin örgüt üyesi olduğu, 52 şüphelinin ise banka hesaplarını yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullandırdığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesap hareketleri üzerinde yapılan incelemelerde, toplam işlem hacminin 14 milyar 928 milyon 530 bin TL olduğu belirlendi.

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        Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin cezaevinde olduğu tespit edilirken, 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Öte yandan soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 taşınmaz ile 10 araca el konuldu.

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