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        Haberler Gündem Güvenlik 63 suçlu Türkiye'ye iade edildi

        63 suçlu Türkiye'ye iade edildi

        İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Uluslararası ve ulusal düzeyde aranan 63 suçlunun yakalanarak Türkiye'ye iade edildiği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 11:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın

        İçişleri Bakanlığı, son 1 ayda kırmızı bültenle aranan 33, ulusal seviyede aranan 30 olmak üzere toplam 63 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları, siber, asayiş ve TEM daire başkanlıklarınca yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunanların izini titizlikle sürdüklerini belirtti.

        Bu kapsamda 23 Eylül-23 Ekim'de kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan H.T, C.Y, İ.E, H.A, A.K, S.A, G.Y, A.U, S.B, A.T, O.P, M.Y, A.O.E, S.K, B.D, Y.A, İ.K, O.M, M.T, M.E, Y.I, A.S.P, İ.Y, O.T, Ö.Y, E.S, O.F, Ö.İ, R.R.Ç, Ç.Ö, H.İ.E, E.İ. ve Ö.O.T. ile ulusal seviyede aranan K.E, M.İ, B.D, S.K, A.K, B.A, H.Ç, D.K, A.B, Ö.Ü, M.A, T.Y, İ.Ç, U.Y, H.H.A, K.E, S.U, H.P, Ş.B, F.S, M.K, H.İ.Ö, Y.Y, F.K, K.A, İ.K.D, H.Ö, O.K, U.Ç. ve H.D'nin yakalandığı ve ülkeye iadelerinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, Gürcistan'dan 49, Almanya'dan 5, Yunanistan'dan 3, Kırgızistan'dan 2, Bulgaristan, Moldova, KKTC ve Karadağ'dan birer suçlunun ülkeye geri getirildikleri bilgisi paylaşıldı.

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        Açıklamada, "Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Güvenlik diplomasisiyle kurduğu güçlü işbirliği ağının sahada sonuçlarını verdiğini aktaran Çiftçi, son bir ayda, 33'ü kırmızı bültenle, 30'u ulusal seviyede aranan 63 kişinin 8 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

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        Çiftçi, şunları kaydetti:

        "Haklarında arama kararı bulunan firariler, yurt dışına kaçarak izlerini kaybettireceklerini sanıyorlar. Sınırları kendilerine siper, mesafeleri güvence görüyorlar. Yurt dışına kaçmayı kurtuluş sanan suç şebekelerinin elebaşları, zehir tacirleri ve haklarında arama kararı bulunan firariler şunu iyi bilmeli, Türkiye, peşine düştüğü suçlunun izini sınırda bırakmaz. Sınırı geçmeniz, yalnızca sizi bulacağımız adresi değiştirir. Hangi ülkeye kaçarsanız kaçın suç ağlarınızı çökertecek, kurduğunuz şer düzenini başınıza yıkacağız. Ne kara paranız ne kirli bağlantılarınız ne de binlerce kilometre mesafe sizi kurtaracak.

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        Bu başarılı çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ilgili başkanlıklarını, daire başkanlıklarını ve kahraman polislerimizi yürekten tebrik ediyorum. İade süreçlerine katkı sunan Adalet Bakanlığımızın kıymetli mensuplarına ve işbirliği içerisinde çalıştığımız ülkelerin kolluk birimlerine teşekkür ediyorum."

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