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        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı

        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        Çelik'ten şehidimiz için taziye mesajı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan Albay Sayit Gökgöz için taziye mesajı yayımladı.

        Çelik, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında, "Ankara'da meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan İstihbarat Albay Sayit Gökgöz'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Kederli ailesinin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve yakınlarının başı sağ olsun. Tedavileri devam eden yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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