Ankara’da 12 yaşındaki Ayşegül traktörden düşerek mizberin altında kaldı
Ankara'nın Haymana ilçesinde traktörden düşerek mibzerin altında kalan 12 yaşındaki Ayşegül Güleşci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tarlada babasıyla birlikte bulunduğu sırada ağır yaralanan çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Giriş: 25 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
Ankara'nın Haymana ilçesinde traktörden düşerek mibzerin (tohum ekim makinesi) altında kalan ve ağır yaralanan 12 yaşındaki Ayşegül Güleşci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
DHA'da yer alan habere göre olay; dün Ankaar'nın Haymana ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’nde meydana geldi. Babasıyla birlikte traktöre binen Ayşegül Güleşçi, tarlada ekim yapıldığı sırada traktörden düştü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Traktörün arkasına bağlı mibzerin altında kalan Ayşegül, ağır yaralandı. Babası tarafından otomobille Haymana Devlet Hastanesi’ne götürülen Ayşegül, kurtarılamadı.
Güleşçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
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