Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara’da 12 yaşındaki Ayşegül traktörden düşerek mizberin altında kaldı

        Ankara’da 12 yaşındaki Ayşegül traktörden düşerek mizberin altında kaldı

        Ankara'nın Haymana ilçesinde traktörden düşerek mibzerin altında kalan 12 yaşındaki Ayşegül Güleşci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tarlada babasıyla birlikte bulunduğu sırada ağır yaralanan çocuğun cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 11:58 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Küçük Ayşegül mizberin altında kaldı

        Ankara'nın Haymana ilçesinde traktörden düşerek mibzerin (tohum ekim makinesi) altında kalan ve ağır yaralanan 12 yaşındaki Ayşegül Güleşci, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        DHA'da yer alan habere göre olay; dün Ankaar'nın Haymana ilçesine bağlı Gedik Mahallesi’nde meydana geldi. Babasıyla birlikte traktöre binen Ayşegül Güleşçi, tarlada ekim yapıldığı sırada traktörden düştü.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Traktörün arkasına bağlı mibzerin altında kalan Ayşegül, ağır yaralandı. Babası tarafından otomobille Haymana Devlet Hastanesi’ne götürülen Ayşegül, kurtarılamadı.

        Güleşçi'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kilosu 50 bin liradan satılıyor

        İzmir'in Çeşme ilçesinde coğrafi işaretli damla sakızı ağaçlarında hasat heyecanı sürüyor. Temmuz ayında ağaçların çizilmesinin ardından damlayan sakızlar, eylülün ortalarında toplanmaya başlıyor. Daha sonra temizlenen sakızlar kilosu 45 ile 50 bin lira arasında satılıyor

        #ankara
        #traktör
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
        Katliam gibi kaza! 3 kişi öldü!
        Gezi teknesi battı! Balıkesir'deki faciada kayıp doktor aranıyor!
        Gezi teknesi battı! Balıkesir'deki faciada kayıp doktor aranıyor!
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Zirve yarışında dev randevu: G.Saray-F.Bahçe
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        Tarihi Ani Köprüsü yeniden inşa ediliyor
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        İsrail'de Netanyahu'ya karşı siyasi tasfiye senaryosu
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        60 yıllık sır perdesi! ABD'li üsteğmen kadın ve şoför neden öldürüldü?
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        Trump'tan İran iddiası: Uçakları, gemileri, liderleri kalmadı
        “Mekke Anlaşması’na evet, erken seçime itiraz etmeyiz”
        “Mekke Anlaşması’na evet, erken seçime itiraz etmeyiz”
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Fransa'da protestolar sürüyor
        Fransa'da protestolar sürüyor
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Batrakov için İngiliz devleri devrede!
        Koşuyorum öyleyse varım
        Koşuyorum öyleyse varım
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        "Tabii bu kayırmacılık, aptal!
        İsrail'de hükümet karşıtı protesto
        İsrail'de hükümet karşıtı protesto
        Hayranları onun gibi kokmak istiyor
        Hayranları onun gibi kokmak istiyor
        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!
        Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Ege kıyıları ve Doğu Anadolu için yağış uyarısı!
        "16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam"
        "16 yaşındaki kızlarla podyuma çıkmam"
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa