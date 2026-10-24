Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü üyelerinin 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibini tehdit etmesi üzerine yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. 16 Eylül'de Ankara Adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda iştiraki bulunan diğer kişilerin tespiti için ele geçirilen delilleri inceleyen ekipler, suç örgütüyle bağlantılı 26 zanlının daha ismine ulaştı.

Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

REKLAM

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3'ü adli süreçteki çocuk 15 şüpheli tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.