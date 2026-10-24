Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Güvenlik
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik "Daltonlar" suç örgütüne yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı

        "Daltonlar" suç örgütüne yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı şüphelilere yönelik soruşturmada, 3'ü adli süreçteki çocuk 15 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 16:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Daltonlar'da 15 tutuklama

        Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen suç örgütü üyelerinin 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibini tehdit etmesi üzerine yürütülen çalışmalarda 2 şüpheli gözaltına alındı. 16 Eylül'de Ankara Adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayda iştiraki bulunan diğer kişilerin tespiti için ele geçirilen delilleri inceleyen ekipler, suç örgütüyle bağlantılı 26 zanlının daha ismine ulaştı.

        Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 18 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        REKLAM

        Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3'ü adli süreçteki çocuk 15 şüpheli tutuklandı, 3 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kars'ta 69 yaşında üniversiteden mezun oldu, 71 yaşında yüksek lisansa başladı

        2 çocuk, 3 torun sahibi Ayşen Arda İşçi, açık öğretim lisesini tamamladıktan sonra 2020 yılında girdiği üniversite sınavında kazandığı Kafkas Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nü, 69 yaşında onur belgesiyle tamamladı. Bir yıl aranın ardından aynı üniversitede yüksek lisans...
        #daltonlar
        #son dakika haberi
        #tutuklama
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Engin Altan Düzyatan'ın acı günü
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Yapay zeka tıbbi teşhiste 2,3 kat başarılı
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Putin taviz vermeden Trump'ı nasıl yanına çekti?
        Kabusu gerçek oldu
        Kabusu gerçek oldu
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!