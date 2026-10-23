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        Haberler Gündem Güncel Ev yangınında facia! Yoğun duman ölüme yol açtı!

        Ev yangınında facia! Yoğun duman ölüme yol açtı!

        Kütahya'da yaşanan feci olayda, bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 14:14 Güncelleme:
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        Ev yangınında facia! Yoğun duman ölüme yol açtı!

        Kütahya'da bir apartmanın ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        AA'da yer alan habere göre daireden alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu mahsur kalan Firdevs Öget ile oğlu Ramazan Öget (43) evden çıkarıldı.

        Dumandan etkilenen anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ramazan Öget, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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        #son dakika
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