İstanbul'un Şişli ilçesinde, bir apart otelin çatı katında yaşayan yabancı uyruklu genç kadın, yan binanın çatısına geçtikten sonra apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, sabah saatlerinde Ergenekon Mahallesi’nde meydana geldi. 6 katlı apart otelin çatı katında yaşadığı öğrenilen A.B. (26) isimli genç kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle yan binanın çatısına geçti.

Genç kadın, daha sonra havalandırma boşluğuna düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı.