17 yaşındaki tetikçi tutuklandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla vurarak ağır yaralayan ve gözaltına alınan 17 yaşındaki A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:25 Güncelleme:
Adana'da olay, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşanmıştı. 19 Ekim tarihinde, babasına ait iş yerinde bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu tabancayla vuruldu.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada genci ağır yaralayan zanlı A.E. (17) gözaltına alındı.
AA'daki habere göre A.E.'nin Adana İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye sevk edilen zanlı A.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Amatör kulüpte futbol oynayan Musaoğlu'nun, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayın, alacak verecek meselesinden kaynaklandığı basına yansımıştı.
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