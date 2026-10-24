21 yıldır haber yoktu! 2 ağabeyi tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde, 21 yıldır kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'ın öldürüldüğü iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında 2 ağabeyinin de olduğu öğrenildi. Oral'ın cansız bedenine ulaşmak için çalışmalar sürüyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, geçtiğimiz günlerde İzmir'in Menemen ilçesinde, 2005 yılından bu yana kendisinden haber alınamayan Muharreme Oral'ın dosyasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
AİLE BİREYLERİ ÖLDÜRDÜ
DHA'daki habere göre Bakan Gürlek, Oral’ın aile bireyleri tarafından öldürüldüğüne ilişkin gizli tanık beyanı ile şüphelilerin iletişim kayıtlarının birlikte değerlendirildiğini açıkladı.
CESEDİ BİR KUYAYA ATILMIŞ
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Oral'ın bir kuyuya atıldığı iddiası üzerine geçen 19 Ekim'de düzenlenen operasyonda ağabeyleri Y.O., Z.O. ve İ.H.O. ile aile bireylerinden G.O. ve G.Ş. gözaltına alındı.
İKİ AĞABEYİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilip hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Y.O., Z.O., G.O. ve G.Ş. tutuklandı, İ.H.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Oral’ın cesedine ulaşmak amacıyla yer altı görüntüleme ve tarama cihazlarıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.