Bursa'nın Gürsu ilçesinde, hasat döneminde boyutları küçük veya şekilleri bozuk olduğu için satılamayan ve tarlada kalan meyve ve sebzeler, kadınlar tarafından turşuya dönüştürülüyor. 600 metrekarelik tesiste, tamamı kadınlardan oluşan çalışanlar, meyve ve sebzeleri hiçbir makine kullanmadan, doğram... Daha Fazla Göster

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, hasat döneminde boyutları küçük veya şekilleri bozuk olduğu için satılamayan ve tarlada kalan meyve ve sebzeler, kadınlar tarafından turşuya dönüştürülüyor. 600 metrekarelik tesiste, tamamı kadınlardan oluşan çalışanlar, meyve ve sebzeleri hiçbir makine kullanmadan, doğramasından kavanozlamasına kadar el emeğiyle hazırlıyor.(DHA) Daha Az Göster